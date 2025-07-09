ФСБ: ликвидирован россиянин, готовивший взрыв на мосту под Саратовом

Центр общественных связей ФСБ сообщил о предотвращении теракта в Саратовской области. Согласно заявлению ведомства, сторонник «признанной в России террористической и запрещенной организации» планировал взорвать железнодорожный мост.

Как заявили в ФСБ, мужчину попытались задержать, когда он забирал из тайника взрывное устройство. «Он оказал вооруженное сопротивление и... ответным огнем был уничтожен»,— сказали в ЦОС.

По версии спецслужбы, теракт планировал российский гражданин, который «поддерживал контакты с украинской стороной» и собирался после подрыва моста «убыть на Украину для принятия участия в боевых действиях».

На месте происшествия изъяли 11-килограммовое самодельное взрывное устройство, пистолет Макарова и патроны. Уголовное дело возбуждено по нескольким статьям, в том числе о приготовлении к теракту.