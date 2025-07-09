Главные новости к утру 9 июля

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки двух БПЛА на пути к столице в ночь на 9 июля.

Три человека погибли в результате атаки БПЛА на городской пляж в Курске. Один из погибших был сотрудников Росгврадии. Семь человек пострадали, пятеро из них — в тяжелом состоянии.

Украинский БПЛА атаковал корпус центральной районной больницы в Рыльске Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн. Пострадали две женщины, одной из них понадобилась госпитализация.

Министр обороны Пит Хегсет не проинформировал Белый дом перед тем как санкционировать приостановку поставок оружия на Украину. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на пять источников, знакомых с ситуацией.

Минпромторг предлагает запретить госзакупки иностранных пианино. Объем этого рынка по итогам года может превысить 1 млрд руб., а в России достаточно собственных мощностей, которые способны обеспечить необходимый объем производства, считают в министерстве.

Белый дом рассматривает возможность поставки Украине еще одной системы ПВО Patriot после обещания Дональда Трампа предоставить Киеву «оборонительное» оружие, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Количество компаний в секторе кибербезопасности в России продолжает расти, однако динамика сопровождается нехваткой профильной экспертизы, структурных решений и квалифицированных кадров, признают участники рынка.

По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, доля россиянок, которые изначально планировали прервать беременность, но в конечном итоге решили сохранить ребенка, увеличилась до 25%. Проведенный «Ъ» анализ региональных данных подтверждает эту тенденцию: в Приморском крае и Забайкалье 18% женщин отказались от аборта, в Курганской области — 23%.

Верховный суд США разрешил президенту Дональду Трампу проводить массовые сокращения в госорганах. Увольнения могут затронуть сотни тысяч человек, сообщает агентство Reuters.