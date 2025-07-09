Украинские БПЛА атаковали больницу в Рыльске, два человека пострадали

Украинский БПЛА атаковал корпус центральной районной больницы в Рыльске Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

В результате удара посечено остекление зданий, загорелась кровля, добавил глава региона. Ещё один беспилотник попал в административное здание ЗАО «Агрофирма Рыльская», начался пожар.

В результате атаки 30-летняя женщина получила резаную рана груди, ее направили в Курскую областную больницу. Еще одна 51-летняя пострадавшая получила осколочное ранение правого бедра, ушиб мягких тканей правого колена.

Ранее господин Хинштейн сообщил об атаке БПЛА на городской пляж в Курске. В результате три человека погибли, еще семь пострадали. Среди пострадавших — 5-летний ребенок, он находится в тяжелом состоянии.