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Силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки двух БПЛА на пути к столице. На месте работают специалисты экстренных служб.
Как сообщает Telegram-канал «Новости Зеленограда», по всему городу слышны взрывы, работает ПВО. О звуках, похожих на взрывы, горожане массово начали сообщать около 2:43 мск 9 июля.
Московский аэропорт Шереметьево приостановил работу, сообщили ранее в Росавиации. Воздушная гавань не выпускает и не принимает авиарейсы. Идентичные ограничения действуют в аэропорту Калуги.