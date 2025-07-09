Силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки двух БПЛА на пути к столице. На месте работают специалисты экстренных служб.

Как сообщает Telegram-канал «Новости Зеленограда», по всему городу слышны взрывы, работает ПВО. О звуках, похожих на взрывы, горожане массово начали сообщать около 2:43 мск 9 июля.

Московский аэропорт Шереметьево приостановил работу, сообщили ранее в Росавиации. Воздушная гавань не выпускает и не принимает авиарейсы. Идентичные ограничения действуют в аэропорту Калуги.