Верховный суд разрешил Трампу проводить массовые сокращения госслужащих

Верховный суд США разрешил президенту Дональду Трампу проводить массовые сокращения в госорганах. Увольнения могут затронуть сотни тысяч человек. Об этом сообщает агентство Reuters.

По информации Reuters, власти США планируют сокращения персонала в министерствах сельского хозяйства, торговли, здравоохранения и социальных служб США, Госдепартаменте, казначействе, по делам ветеранов и в десятках других агентств.

Верховный суд США отменил постановление судьи Сьюзан Иллстон, блокировавшее массовые увольнения федеральных служащих в рамках реформы правительства, инициированной Дональдом Трампом и Департаментом эффективности государственного управления (DOGE), который ранее возглавлял миллиардер Илон Маск.

Решение судьи, запрещавшее сокращения и предписывавшее восстановить уволенных, было самым масштабным противодействием попыткам DOGE, добавило Reuters.