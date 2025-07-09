В результате атаки БПЛА на пляж в Курске погиб сотрудник Росгвардии

Все погибшие в результате атаки ВСУ на городской пляж в Курске — мужчины, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Александр Хинштейн. Один их них — сотрудник Росгвардии, который прибыл на место после сообщений об атаке.

Как сообщил глава региона, погибший старший сержант начал эвакуировать людей, когда произошёл второй взрыв. «Уже переговорил с руководством ведомства, обязательно представим к госнаграде сотрудника, который погиб, оказывая помощь людям»,— написал господин Хинштейн в своем Telegram-канале.

По информации врио губернатора, количество пострадавших выросло до семи. Пять человек, включая 5-летнего мальчика с осколочными ранами и ожогами, находятся в тяжелом состоянии.

Александр Хинштейн сообщил, что направляется в больницу, чтобы убедиться, что людям оказывается вся необходимая помощь.