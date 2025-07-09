CNN: Хегсет приостановил поставки Киеву без согласования с Белым домом

Министр обороны США Пит Хегсет не проинформировал Белый дом перед тем как санкционировать приостановку поставок оружия на Украину. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на пять источников, знакомых с ситуацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны США Пит Хегсет

Фото: Umit Bektas / Reuters Министр обороны США Пит Хегсет

Фото: Umit Bektas / Reuters

По информации телеканала, такое действие вызвало спешку в администрации США. Власти пытались понять, почему была введена эта приостановка, а также объяснить это Конгрессу и правительству Украины.

Как сообщили три источника CNN, этот случай был не первой попыткой приостановить поставки оружия Украине. Впервые это произошло в феврале, и решение было быстро отменено.

8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что не несет ответственности за приостановку поставок. На заседании Кабинета министров, отвечая на вопрос об одобрении этого решения, он ответил отрицательно, отметив, что США продолжат поставлять Украине оборонительное оружие.