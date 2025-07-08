Главные новости за 8 июля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

В Пулково пообещали после завершения технических работ вернуть бесплатный доступ в курительную комнату. Недавно петербургский аэропорт ввел плату за вход в специальное помещение в размере 500 рублей.

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский заявил, что парламентарии будут бороться за то, чтобы сервисы такси и каршеринга платили налоги в городе на Неве. Он подчеркнул, что нагрузки идут на дороги мегаполиса, а жители испытывают неудобства.

Силовики задержали 20-летнего молодого человека, который с декабря 2023 по апрель 2025 года размещал со своего личного аккаунта в мессенджере комментарии, содержащие призывы к террористической деятельности. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

По итогам первого полугодия текущего года объем инвестиций в покупку земельных участков под строительство жилой недвижимости в Петербурге и Ленобласти составил 15,3 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года активность девелоперов по пополнению земельного банка снизилась на 58%.

Последний из восьми ранее задержанных в петербургском аэропорту рейсов вылетел из Пулково днем 8 июля. В аэропорту заключили, что сотрудники авиагавани совместно с авиакомпаниями полностью справились с последствиями ограничений.

Бывшего министра транспорта и губернатора Курской области Романа Старовойта планируют похоронить в Петербурге, сообщает «Фонтанка». Родственники покойного пока не определили конкретное место.

Полиция Санкт-Петербурга проверила порядка 200 иностранных граждан на соблюдение миграционного законодательства. Рейд провели на территории бывшего завода «Красный треугольник».

Росимущество передало в уставный капитал АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) 100% минус одну акцию АО «Корпорация морского приборостроения». Процедура осуществлена в счет оплаты размещаемых обществом дополнительных акций в связи с увеличением его уставного капитала.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего губернатора Новгородской области Андрея Никитина министром транспорта РФ. Текст документа опубликован 8 июля на сайте Кремля.