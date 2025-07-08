Все задержанные в аэропорту Пулково рейсы отправились в пункты назначения 8 июля

Последний из восьми ранее задержанных в петербургском аэропорту рейсов вылетел из Пулково днем 8 тюля. Об этом сообщили в управляющей компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Борт отправился в аэропорт назначения — Худжанд, уточнили в пресс-службе Пулково. «Команда аэропорта совместно с авиакомпаниями полностью справились с последствиями ограничений»,— отчитались в ВВСС.

«Ъ-СПб» писал, что еще накануне в Пулково оставались задержанными более 90 авиарейсов. К вечеру понедельника в пресс-службе аэропорта заявляли, что успели обслужить 345 рейсов и 45 тыс. пассажиров.

Утром 8 июля число ожидающих вылета самолетов в Пулково сократилось до восьми.

Андрей Цедрик