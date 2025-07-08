Около 200 иностранцев проверили во время рейда на территории «Красного треугольника»

Полиция Санкт-Петербурга проверила порядка 200 иностранных граждан на соблюдение миграционного законодательства. Рейд провели на территории бывшего завода «Красный треугольник», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Правоохранители наведались на Старо-Петергофском проспект, поскольку их интересовала легальность нахождения там работников из ближнего зарубежья. С рейдом пришли на другие объекты на территории Адмиралтейского района, в том числе полиция посетила стройплощадку ЖК «Лермонтовский, 54».

«15 иностранцев, у которых выявили наиболее существенные нарушения миграционного законодательства, были задержаны и доставлены в отдел полиции. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об их выдворении из страны»,— подвели итоги рейда в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургская полиция провела очередной рейд в Апраксином дворе.

Татьяна Титаева