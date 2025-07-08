Путин назначил Андрея Никитина главой Минтранса РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего губернатора Новгородской области Андрея Никитина министром транспорта РФ. Текст документа опубликован 8 июля на сайте Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Накануне господин Никитин был назначен Владимиром Путиным исполняющим обязанности главы ведомства. Российский лидер отправил в отставку предыдущего министра транспорта Романа Старовойта 7 июля, в тот же день бывший губернатор Курской области покончил жизнь самоубийством.

«В соответствии с пунктом „д“ статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Никитина Андрея Сергеевича Министром транспорта Российской Федерации»,— говорится в тексте указа.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Романа Старовойта могут похоронить в Санкт-Петербурге.

Татьяна Титаева