Похороны экс-министра транспорта Старовойта планируют провести в Петербурге

Бывшего министра транспорта и губернатора Курской области Романа Старовойта планируют похоронить в Петербурге, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на осведомленный источник. Родственники покойного пока не определили конкретное место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Известно, что господин Старовойт родился в Курске в 1972 году. Школу закончил в городе Сосновый Бор Ленинградской области, а карьеру государственного служащего начал в Смольном, где несколько лет работал в комитете по инвестициям.

С 16 сентября 2019 по 14 мая 2024 года господин Старовойт был губернатором Курской области, с 14 мая 2024 по 7 июля 2025 год возглавлял министерство транспорта. Был снят с должности указом президента России Владимира Путина.

Спустя несколько часов после отставки экс-главу Минтранса нашли мертвым в Подмосковье с огнестрельным ранением. Официальные причины смерти чиновника назовут позже.

Подробнее о гибели бывшего губернатора Курской области читайте в материале «Ъ» «Последнее дело Романа Старовойта».

Андрей Маркелов