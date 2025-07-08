Призывавшего к совершению терактов петербуржца задержали силовые структуры

Силовики задержали 20-летнего молодого человека, который с декабря 2023 по апрель 2025 года размещал со своего личного аккаунта в мессенджере комментарии, содержащие призывы к террористической деятельности, сообщает пресс-служба городского управления СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Молодой петербуржец, задержанный за призывы к терроризму

Фото: Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу Молодой петербуржец, задержанный за призывы к терроризму

Фото: Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Подозреваемому уже предъявили обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что уроженку Москвы арестовали в Петербурге по подозрению в подготовке теракта. Жительница столицы пыталась заминировать автомобиль одного из начальников отдела неназванной коммерческой компании.

Андрей Маркелов