Инвестиции в участки под строительство жилья в Петербурге за год сократились на 58%

По итогам первого полугодия текущего года объем инвестиций в покупку земельных участков под строительство жилой недвижимости в Петербурге и Ленобласти составил 15,3 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года активность девелоперов по пополнению земельного банка снизилась на 58%, подсчитали аналитики консалтинговой компании NF Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Общая площадь земельных участков, приобретенных в январе-июне 2025 года под строительство жилья и апартаментов в Санкт-Петербургской агломерации, составила 176 га — на 69% меньше аналогичного показателя I полугодия 2024 года. Реализация проектов на приобретенных участках может пополнить рынок жилой недвижимости более чем на 850 тыс. кв. м, отмечают эксперты.

География сделок с начала этого года затронула четыре района Петербурга и три района Ленинградской области. Треть всех сделок пришлась на Всеволожский район Ленобласти. Средняя площадь приобретенного участка в городе на Неве в январе-июне составила 4 га, в области — 25 га.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за июнь этого года в Петербурге ввели в эксплуатацию 137,7 тыс. кв. метров жилья. Рынок недвижимости пополнился 71 домом на 2817 квартир.

Андрей Цедрик