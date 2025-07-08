Главные новости за 8 июля. Сочи

На фоне продолжающейся жары в Краснодарском крае в Сочи к концу недели ожидается резкое ухудшение погодных условий. Холодный фронт может вызвать сильные грозы, ливни и смерчи над акваторией Черного моря.

Задержки рейсов в сочинском аэропорту продолжаются второй день подряд. Это связано с поздним прибытием бортов из других регионов.

Южный окружной военный суд приговорил жителя Сочи к пяти годам лишения свободы по делу о публичном оправдании терроризма, призывах к действиям против безопасности страны и незаконном хранении наркотических веществ. Поводом для уголовного преследования стали его публикации в запрещенной социальной сети и найденная у него наркотическая закладка.

Участник спецоперации, проживающий в Сочи, получил положенные меры социальной поддержки после вмешательства городской прокуратуры. Основанием для отказа ранее стало отсутствие регистрации по месту жительства.

В Сочи возбудили уголовное дело по факту хищения у местного жителя 32 млн руб. Местный житель стал жертвой телефонных мошенников, которые действовали по отработанной схеме с «электронной доверенностью» и «безопасными счетами».

Израильская авиакомпания Israir объявила о возобновлении регулярных рейсов в Сочи. Полеты будут выполняться с августа несколько раз в неделю. Точные даты начала полетов и расписание пока не раскрываются.