Сочинца осудили за публичное оправдание терроризма и хранение наркотиков

Южный окружной военный суд приговорил жителя Сочи к пяти годам лишения свободы по делу о публичном оправдании терроризма, призывах к действиям против безопасности страны и незаконном хранении наркотических веществ. Поводом для уголовного преследования стали его публикации в запрещенной социальной сети и найденная у него наркотическая закладка, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

Приговор по делу ранее не судимого 30-летнего жителя Сочи огласили в Южном окружном военном суде. Злоумышленника признали виновным сразу по нескольким статьям УК РФ — ч. 2 ст. 205.2 (публичное оправдание терроризма в интернете), ч. 2 ст. 280.4 (публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности РФ) и ч. 2 ст. 228 (незаконное хранение наркотиков в крупном размере).

Согласно материалам дела, в апреле 2023 года, находясь в Сочи, обвиняемый опубликовал в запрещенной на территории России социальной сети сообщение с призывами к финансовой поддержке Вооруженных сил Украины. Позднее, в сентябре того же года, он разместил еще три записи, в которых оправдывал удары ВСУ по гражданским объектам и взрыв на Крымском мосту, повлекший человеческие жертвы.

Кроме того, в ноябре 2024 года вблизи кладбища в селе Прогресс Хостинского района Сочи он приобрел через закладку более пяти граммов синтетического наркотика, который изъяли сотрудники правоохранительных органов.

Суд, учитывая характер совершенных преступлений, а также позицию государственного обвинителя и личность подсудимого, назначил жителю курорта наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов.

Мария Удовик