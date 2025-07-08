Синоптик предупредил об ухудшении погоды к концу недели в Сочи

На фоне продолжающейся жары в Краснодарском крае в Сочи к концу недели ожидается резкое ухудшение погодных условий. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Ъ-Сочи» о приближении холодного фронта, который может вызвать сильные грозы, ливни и смерчи над акваторией Черного моря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Службы спасения Сочи Фото: пресс-служба Службы спасения Сочи

До конца рабочей недели в Сочи сохранится устойчивая теплая погода. Температура воздуха на побережье, по оценке специалиста, будет колебаться в пределах +25…30 градусов, море останется спокойным, метеоусловия — комфортными как для отдыхающих, так и для местных жителей. Однако, как уточнил господин Шувалов, уже к выходным ситуация начнет меняться.

С северо-запада к региону будет смещаться более прохладная воздушная масса. На рубеже 12–14 июля в Сочи ожидается прохождение холодного фронта, который принесет с собой значительные осадки и грозовую активность. По его словам, к этим числам на территории курорта «практически неизбежны» сильные грозы, обильные ливни, а также смерчи над морем. Он отметил, что ухудшение погодных условий связано с завершающейся жаркой фазой, которая влечет за собой неустойчивость атмосферы.

Тем временем в Краснодарском крае с 8 по 11 июля продолжает действовать штормовое предупреждение из-за аномально высокой температуры воздуха. По данным регионального управления Гидрометцентра, в течение этих дней на территории степных районов температура может достигать +33…38 градусов, местами — до +40 градусов.

Жителям края рекомендуют ограничить пребывание под открытым солнцем, соблюдать питьевой режим, использовать головные уборы и внимательно следить за самочувствием. Особенно это касается детей, пожилых людей и работников на открытом воздухе.

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю также распространило предупреждение о повышенной угрозе природных пожаров. В ряде районов региона — северо-восточных, северо-западных, юго-западных, центральных и юго-восточных — сохраняется четвертый класс пожарной опасности. В этих зонах высока вероятность возгораний, связанных с продолжительной засухой и жаркой погодой.

Мария Удовик