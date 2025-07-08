Пенсионер из Сочи потерял 32 млн рублей, поверив «службе безопасности»

В Сочи возбудили уголовное дело по факту хищения у местного жителя 32 млн руб. Местный житель стал жертвой телефонных мошенников, которые действовали по отработанной схеме с «электронной доверенностью» и «безопасными счетами», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пенсионер из Сочи в течение нескольких месяцев подвергался манипуляциям со стороны группы злоумышленников, которые последовательно вводили его в заблуждение. Как сообщили в правоохранительных органах, аферисты действовали по классической мошеннической схеме. Сначала с мужчиной связался человек, представившийся сотрудником службы доставки. Под предлогом подтверждения данных он убедил его передать код из СМС, что дало злоумышленникам доступ к аккаунту потерпевшего на портале «Госуслуги».

Позже с мужчиной начали контактировать неизвестные, представившиеся сотрудниками «службы безопасности». Они заявили, что якобы от его имени была выпущена электронная доверенность, а его имущество и сбережения могут оказаться под угрозой. Чтобы избежать проблем, пенсионеру предложили перевести все накопления на «безопасные счета».

Как уточнили в полиции, под влиянием аферистов потерпевший дважды переводил крупные суммы через банкомат, а также трижды передавал наличные курьерам. Наибольшая сумма — 19 млн руб. — была получена им от продажи акций.

Как отмечается, пенсионер уже готовился продать квартиру, но, услышав похожую историю от знакомых, заподозрил неладное и обратился в полицию. Сейчас по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Правоохранительные органы призывают граждан сохранять бдительность, не передавать данные из СМС и не совершать переводы по инструкциям неизвестных. В ведомстве подчеркнули, что так называемые «безопасные счета» не существуют, а любые угрозы или спешка со стороны собеседника — явный признак мошенничества.

Мария Удовик