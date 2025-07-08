Израильская авиакомпания возобновляет полеты в Сочи с августа

Израильская авиакомпания Israir объявила о возобновлении регулярных рейсов в Сочи. Полеты будут выполняться с августа несколько раз в неделю. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма Израиля. Точные даты начала полетов и расписание пока не раскрываются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Пока перевозку пассажиров по маршруту Израиль — Сочи обеспечивают российские авиаперевозчики Red Wings и «Азимут». Совокупно они выполняют 11 рейсов в неделю.

Возобновление полетов Israir расширяет географию международных рейсов в Сочи. Ранее стало известно, что кувейтская Jazeera Airways впервые начала выполнять рейсы в Сочи, став вторым иностранным перевозчиком после запуска маршрутов в Москву. Полеты совершаются дважды в неделю — по понедельникам и четвергам.

В июне авиакомпания «Азимут» также расширила международную программу, начав выполнять прямые рейсы из Сочи в турецкий Бодрум. Загрузка первого рейса составила 90%, маршрут обслуживается один раз в неделю на бортах Sukhoi Superjet 100.

Возвращение Israir может свидетельствовать о восстановлении спроса на направление и росте интереса иностранных перевозчиков к курорту на фоне активного летнего сезона.

Мария Удовик