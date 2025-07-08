В аэропорту Сочи второй день подряд восстанавливаю расписание рейсов

Задержки рейсов в сочинском аэропорту продолжаются второй день подряд. Как рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе воздушной гавани курорта, это связано с поздним прибытием бортов из других регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По состоянию на 14:00 8 июля в международном аэропорту Сочи более чем на два часа задерживаются 34 рейса: 15 — на вылет, 19 — на прилет. На вылет отложены рейсы в Казань, Екатеринбург, Пермь, Уфу, Самару, Санкт-Петербург, Москву (несколько бортов), Красноярск, Челябинск, Стамбул и другие направления.

Так, рейс в Казань перенесли с 5:20 8 июля на 00:10 9 июля, в Самару — почти на пять часов, в Санкт-Петербург — на 18:45 вместо 13:40. Несколько рейсов в Москву сдвинуты более чем на 2–3 часа. Рейс в Челябинск перенесли с 19:30 8 июля на 00:30 9 июля, в Стамбул — с 20:00 на 22:25, в Екатеринбург — с 21:15 на 23:35.

На прилет от графика отклоняются рейсы из Екатеринбурга, Москвы, Перми, Омска, Казани, Норильска, Уфы, Самары и Санкт-Петербурга. Самолет из Норильска приземлится в 18:00 вместо 14:45, из Самары — в 23:45 вместо 19:00. В ряде случаев задержки превышают шесть часов.

«Надеемся, что до конца сегодняшних суток авиакомпании восстановят расписание»,— сообщили в пресс-службе воздушной гавани курорта.

Накануне, 7 июля, в утренние часы ситуация была сопоставимой: как сообщили в пресс-службе аэропорта, на вылет с опозданием более двух часов задерживались 38 рейсов, на прилет — 25. Всего по состоянию на 11:00 нарушения графика зафиксированы у 59 рейсов. Также были отменены четыре рейса. Причинами в администрации называли опоздание бортов из других городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Сургута и Новосибирска. Изменения также были связаны с корректировкой расписания авиакомпаний на фоне ограничений полетов над рядом российских регионов.

В аэропорту уточняли, что воздушная гавань функционирует в штатном режиме, при этом обслуживание прибывающих самолетов организовывали в порядке очередности. Для обеспечения бесперебойной работы службы усилены дополнительным персоналом. В терминале не наблюдается скопления пассажиров, ожидающим предоставляются положенные услуги: напитки, питание, при длительной задержке — размещение в гостинице.

Как подчеркнули в пресс-службе, возможны дальнейшие изменения в расписании, включая переносы и объединения рейсов, о которых авиакомпании информируют пассажиров по мере поступления данных. В администрации подчёркивают, что ограничения в воздушном пространстве связаны исключительно с обеспечением безопасности полётов.

Мария Удовик