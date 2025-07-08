В Сочи военнослужащему выплатили 540 тысяч рублей после отказа соцзащиты

Участник спецоперации, проживающий в Сочи, получил положенные меры социальной поддержки после вмешательства городской прокуратуры. Основанием для отказа ранее стало отсутствие регистрации по месту жительства, сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прокуратура Сочи провела проверку по обращению военнослужащего, принимавшего участие в спецоперации. Поводом стало решение регионального управления социальной защиты, которое отказало военнослужащему в предоставлении выплат и льгот в связи с отсутствием официального подтверждения постоянного проживания на территории курорта.

Как сообщили в надзорном ведомстве, действия социальных служб были оспорены в судебном порядке. Прокуратура обратилась в суд в интересах заявителя, требуя признания его права на меры поддержки, предусмотренные для участников СВО.

По итогам рассмотрения иска права военнослужащего были восстановлены. Ему произведены единовременные выплаты в размере 540 тыс. руб., а также предоставлен сертификат на санаторно-курортное лечение.

В прокуратуре подчеркнули, что вопросы предоставления социальной помощи участникам СВО находятся на постоянном контроле.

Мария Удовик