В Ярославле во время грозы на ребенка упал столб

В Ярославле ребенок попал в больницу после падения на него фонарного столба. Как сообщили «Ъ-Ярославль» в областном минздраве, ребенок находится в травматологии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

По данным СМИ, инцидент произошел 8 июля во время грозы на проспекте Дзержинского. «Ребенок поступил в Областную детскую клиническую больницу, находится в травматологии. Состояние средней тяжести. Врачи занимаются с ним в настоящее время»,— сообщили в минздраве.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что гроза с сильным ветром и ливнем в Ярославле привела к пробкам и нарушению электроснабжения.

Алла Чижова