В Ярославле поваленные деревья привели к пробкам и перебоям в электроснабжении

В Ярославле из-за сильного ветра во время грозы с ливнем упали деревья, некоторые здания получили повреждения. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Упавшее дерево на Тутаевском шоссе

Фото: Аким Михайлов Упавшее дерево на Тутаевском шоссе

Фото: Аким Михайлов

Во второй половине дня 8 июля город накрыла непогода: поднялся сильный ветер, начался ливень с грозой. Это привело к падению деревьев на дороги, в частности, на Тутаевском шоссе, Юго-Западной окружной дороге, Шевелюхе, Колесовой. Кроме того, замечены ситуации с упавшими на машины стволами, например, на Волжской набережной. По пути на Климовские карьеры деревья перегородили дорогу, автовладельцы сами расчищали путь. После грозы пробки достигли 9 баллов, следует из данных «Яндекс. Карт».

Сильный ветер в Заволжском районе снес детскую площадку. Также в соцсетях опубликованы фотографии обрушившейся крыши автомойки и отвалившихся от дома кирпичей. Жители сообщают о перебоях с энергоснабжением из-за падения деревьев на линии электропередач. Власти предупреждают, что вероятность неблагоприятных погодных явлений сохраняется.

«Сильная гроза,крупный град, сильный ливень, очень сильный дождь, шквалистое усиление ветра порывами 20-25 м/с ожидается местами по Ярославской области и г. Ярославлю в ближайшие часы с сохранением до конца суток 8 июля»,— сообщили в министерстве региональной безопасности.