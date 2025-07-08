Неизвестный выдавал себя за Марко Рубио и общался с американскими чиновниками

Как минимум пятеро высокопоставленных лиц, включая американского губернатора и члена Конгресса США, получали сообщения от самозванца, который выдавал себя за госсекретаря США Марко Рубио. Он использовал искусственный интеллект для имитации голоса и стиля письма господина Рубио.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марко Рубио

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters, Elizabeth Frantz / File Photo / Reuters Марко Рубио

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters, Elizabeth Frantz / File Photo / Reuters

О произошедшем написала The Washington Post. Общаться с чиновниками он начал в июне. Для этого злоумышленник использовал мессенджер Signal — в нем он создал учетную запись под именем «Marco.Rubio@state.gov». Власти США еще не установили личность преступника. Они предполагают, что самозванец пытался манипулировать госслужащими, чтобы «получить доступ к информации или счетам». Что именно злоумышленник писал своим жертвам, не уточняется.

Попытка выдать себя за другое лицо с помощью ИИ не требует опытной команды злоумышленников, рассказал изданию профессор Калифорнийского университета в Беркли Хани Фарид, который специализируется на цифровой криминалистике. При этом такие попытки часто оказываются успешными, благодаря безответственности чиновников в сфере информационной безопасности, отметил он.