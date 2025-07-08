Индонезия станет страной-партнером «Иннопрома-2026»

В 2026 году страной-партнером международной промышленной выставки «Иннопром» станет Индонезия, объявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на стратегической сессии «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв» в рамках «Иннопрома-2025».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Мантуров

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Денис Мантуров

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«И по следующему году, может быть для кого-то я открою эту, если не сказать, тайную, по крайней мере, информацию, поделюсь с вами, в следующем году страной-партнером "Иннопрома" будет Индонезия», — сказал Денис Мантуров.

Он сообщил, что Индонезия является крупнейшей мусульманской страной в мире с населением около 300 млн человек, характеризующейся быстрым ростом и молодым населением.

Напомним, международная промышленная выставка «Иннопром» открылась в Екатеринбурге в 15-й раз 7 июля. Она будет проходить в международном выставочном центре (МВЦ) «Екатеринбург-Экспо» по 10 июля включительно. Главной темой выставки стало «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв», страной-партнерам выступила Саудовская Аравия. По данным организаторов, на 50 тыс. кв м выставочной площади свою продукцию представят свыше 1000 компаний, всего выставку в этом году посетят более 47 тыс. участников из 60 стран мира.

Полина Щуцкая