Главные новости к утру 8 июля

Президент США Дональд Трамп заявил, что США намерены поставлять Украине оружие. «Мы направим еще некоторое количество оружия. Они должны иметь возможность обороняться. По ним очень сильно бьют. Мы отправим еще оружие, преимущественно оборонительное»,— сказал он.

Дональд Трамп заверил президента Украины Владимира Зеленского, что не отдавал приказ о заморозке военной помощи Украине. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным источников газеты, президент США объяснил приостановку поставок пересмотром арсеналов Пентагона после ударов по ядерным объектам Ирана в апреле.

Дональд Трамп заявил, что огорчен президентом России Владимиром Путиным. «Я огорчен тем, что Путин не остановился»,— сказал он, отвечая на вопрос об американских поставках оружия Украине.

Администрация США направила странам уведомления о введении дополнительных пошлин с 1 августа. Новые пошлины были введены в отношении 14 стран: Япония (25%), Южная Корея (25%), Южная Африка (30%), Казахстан (25%), Лаос (40%), Малайзия (25%), Мьянма (40%), Тунис (25%), Босния и Герцеговина (30%), Индонезия (32%), Бангладеш (35%), Сербия (35%), Камбоджа (36%), Таиланд (36%).

Структура арендаторов помещений стрит-ритейла на основных торговых улицах Москвы, включая Кузнецкий Мост, Столешников переулок, Тверскую, стала меняться. В первой половине года в два-три раза выросло число магазинов продуктовых сетей и банковских отделений. Фешен-ритейлеры и рестораторы, традиционно открывавшие свои заведения на самых популярных у москвичей и гостей города улицах, напротив, активность снизили.

Правительство РФ рассматривает законодательное закрепление требования об обязательном использовании отечественного программного обеспечения, включая системы управления базами данных, для операторов персональных данных.

Морской экспорт коксующегося угля из России упал до многомесячных минимумов по итогам июня, а из южных портов отгрузки и вовсе прекратились. Причина — кризис на рынке стали и, как следствие, снижение спроса на металлургическое сырье.

Российская телевизионная и радиовещательная сеть планирует запуск раздела «Видео» на своей платформе «РТРС.Плюс». Следующим шагом может стать запуск полноценного онлайн-кинотеатра, для чего уже ведутся консультации с производителями контента.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о номинировании президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. «Хочу передать вам письмо, которое я направил в Нобелевский комитет. Оно номинирует вас на премию мира. Вы заслуживаете ее и должны ее получить»,— сказал он.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф объявил, что переговоры США и Ирана состоятся, скорее всего, на следующей неделе.