Трамп: США направят «оборонительное» оружие Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что США намерены поставлять Украине оружие. Об этом он заявил журналистам в начале встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

«Мы направим еще некоторое количество оружия. Они должны иметь возможность обороняться. По ним очень сильно бьют. Мы отправим еще оружие, преимущественно оборонительное»,— сказал господин Трамп.

Конфликт на Украине господин Трамп назвал «монстром, созданным (экс-президентом Джо) Байденом», снова упомянув недовольство президентом России Владимиром Путиным. «Я огорчен тем, что Путин не остановился»,— сказал он.

Ранее американские СМИ сообщили, что США отложили поставки Украине десятков зенитных ракет Patriot, тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, более 100 ракет Hellfire, более 250 высокоточных ракетных систем GMLRS, а также десятков ПЗРК Stinger, ракет класса «воздух-воздух» AIM и гранатометов. По информации изданий, глава Пентагона Пит Хегсет отдал соответствующий приказ, когда часть оружия уже находилась в Европе и была готова к передаче.