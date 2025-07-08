WSJ: Трамп заявил Зеленскому, что не блокировал поставки оружия Украине

Президент США Дональд Трамп заверил президента Украины Владимира Зеленского, что не отдавал приказ о заморозке военной помощи Украине. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с содержанием телефонного разговора президентов, состоявшегося 4 июля.

По данным источников газеты, президент США объяснил приостановку поставок пересмотром арсеналов Пентагона после ударов по ядерным объектам Ирана в апреле. Трамп заверил Зеленского, что США направит Украине столько военной помощи, сколько сможет позволить. Однако, как подтвердил представитель Пентагона, пока поставки остаются замороженными.

Как уточнила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге 7 июля, глава Пентагона Пит Хегсет инициировал проверку, вступив в должность, чтобы гарантировать соответствие поставок интересам Америки. А в ночь на 8 июля Дональд Трамп перед началом встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил о необходимости усилить помощь Украине.

Что происходит с поставками американского вооружения Киеву— в материале «Ъ».