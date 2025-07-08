РТРС подала сигнал чего-то нового

Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) планирует запуск раздела «Видео» на своей платформе «РТРС.Плюс». Следующим шагом может стать запуск полноценного онлайн-кинотеатра, для чего уже ведутся консультации с производителями контента. Идея объединить все ТВ-проекты "под одной крышей" и получить к ним доступ со Smart TV в удобное для пользователя время, не лишено смысла, считают эксперты. Но сегмент уже перегрет, даже просмотр онлайн-кинотеатров с мобильных и десктопных устройств достиг плато.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с отраслевым докладом «Радиовещание России 2023–2024», подготовленным Фондом содействия развитию радиовещания «Российская академия радио» при поддержке Минцифры. Из документа следует, что государственная Российская телевизионная и радиовещательная сеть готовит полноценный запуск раздела «Видео» на OTT-платформе (Over the Top) «РТРС.Плюс». Сейчас организация «ведет консультации» с потенциальными поставщиками контента для формирования полноценного VoD-сервиса (видео по запросу). Сам сервис технически доступен только для пользователей подключенного к сети Smart TV.

РТРС — крупнейший поставщик услуг распространения сигнала для российских теле- и радиокомпаний. На начало третьего квартала прошлого года сеть включала более 5 тыс. передающих станций, обеспечивая вещание для 98,6% жителей России. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка организации за прошлый год составила 40,3 млрд руб. при чистой прибыли 268,7 млн руб. Годом ранее выручка ФГУПа была на уровне 37,1 млрд руб. с чистой прибылью 264 млн руб.

Бета-версия «РТРС.Плюс» была запущена в 2023 году для распространения радиовещательного и телевизионного контента. Сначала платформа была доступна только в пяти регионах — Свердловской и Новосибирских областях, Башкирии, Краснодарском крае, а также Ямало-Ненецком автономном округе. В целом для распространения через «РТРС.Плюс» вещателям не требуется дополнительная лицензия.

Сейчас на платформе помимо обязательных теле- и радиоканалов («Первый», «Россия 1», «Россия К», «Россия 24», НТВ; «Вести ФМ», «Маяк», «Радио России» и др.) доступны 3 общероссийских неэфирных телеканала, 24 региональных и 6 радиостанций. Среди последних — «Радио Си», НВК (Свердловская область), «Ашказар», «Спутник ФМ» и «Юлдаш» (Башкирия), «Красноярск Главный» (Красноярский край). РТРС также обсуждает интеграцию на платформу новых телеканалов и радиостанций, уточняется в докладе.

Совокупная аудитория «РТРС.Плюс» по состоянию на июль 2024 года уже превысила 50 тыс. домохозяйств (более 120 тыс. пользователей), следует из документа. Так, на раздел «Региональное ТВ» приходилось 35% всех просмотров, 18% — на «Радио», 15% — на «Прогноз погоды», 12% — на «Новости региона», 11% — на «Федеральное ТВ». В РТРС не ответили на запрос “Ъ”.

Скорее всего, на платформе РТРС будут домонетизировать ТВ-сериалы, как это сделал ВГТРК со «Смотрим», полагает собеседник “Ъ” в одной из крупных студий кинопроизводства: «И это абсолютно логичная модель, которая позволит объединить все ТВ-проекты "под одной крышей" и получить к ним доступ со Smart TV в удобное для пользователя время».

Опрошенные “Ъ” участники рынка онлайн-кинотеатров называют потенциальный запуск проекта неочевидным: «Существующие платформы уже конкурируют между собой за внимание пользователей». Представители ГК «Родная речь» со ссылкой на данные Mediascope (вся Россия, 12+) ранее отмечали, что просмотр стримингов с мобильных и десктопных устройств «достиг плато». Так, показатель месячного охвата с начала года фактически не менялся — остается на уровне 24–23%. В «МТС Медиа» (управляет онлайн-кинотеатром Kion) отказались от комментариев, в «Кинопоиске» не ответили на запрос “Ъ”.

Юлия Юрасова