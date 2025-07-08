Трамп: я огорчен тем, что Путин не остановился

Президент США Дональд Трамп заявил, что огорчен президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил журналистам перед переговорами с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Я огорчен тем, что (президент России Владимир — “Ъ”) Путин не остановился»,— сказал он, отвечая на вопрос об американских поставках оружия Украине.

Господин Трамп также назвал российско-украинский конфликт «монстром, созданным (экс-президентом Джо) Байденом».

В телефонном разговоре 3 июля президенты России и США обсуждали конфликт на Украине. Господин Трамп настаивал на быстром прекращении боевых действий, а Владимир Путин подтвердил готовность России к поиску дипломатического решения. После разговора президент США заявил об отсутствии прогресса. Кремль ответил, что предпочтет политико-дипломатический путь для достижения целей операции, но пока это невозможно, боевые действия продолжатся.

Главные заявления по итогам разговора двух президентов — в материале «Ъ».