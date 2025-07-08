Уиткофф: переговоры США и Ирана могут пройти на следующей неделе

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф объявил, что переговоры США и Ирана состоятся, скорее всего, на следующей неделе. Об этом он сказал перед встречей президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белом доме.

Дональд Трамп отметил, что Иран «попросил о встрече» добавив, что если в результате переговоров удастся «зафиксировать что-нибудь на бумаге», то «будет хорошо».

По мнению господина Трампа, особого смысла в переговорах с Ираном нет, так как США уничтожили ее ядерную программу. «Думаю, они прониклись к нам уважением, а также уважением к Израилю. Они хотят встретиться, и мы встретимся»,— сказал он.

13 июня Израиль начал военную операцию «Народ как лев», ударив по ядерным объектам Ирана. 24 июня, после 12 дней взаимных ракетных обстрелов, Иран и Израиль договорились о перемирии. В ходе военных действий Израиль атаковал крупнейшие ядерные и оборонные объекты Ирана. 22 июня США присоединились к Израилю и ударили по ядерным сооружениям в Исфахане, Натанзе и Фордо.