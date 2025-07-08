Стрит-ритейл перестроился

Структура арендаторов помещений стрит-ритейла на основных торговых улицах Москвы, включая Кузнецкий Мост, Столешников переулок, Тверскую, стала меняться. Так, в первой половине года в два-три раза выросло число магазинов продуктовых сетей и банковских отделений. Фешен-ритейлеры и рестораторы, традиционно открывавшие свои заведения на самых популярных у москвичей и гостей города улицах, напротив, активность снизили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По итогам января—июня 2025 года в основных торговых коридорах Москвы, куда входит Кузнецкий Мост, Столешников переулок, Тверская, Большая Никитская, Большая Дмитровка, открылось 15 новых продуктовых точек, что более чем вдвое больше год к году, подсчитали в консалтинговой компании NF Group. Количество компаний из сферы услуг (включая медицинские) за этот же период увеличилось почти втрое, до 26 заведений. Больше стало и банковских отделений: их число за два квартала этого года выросло вдвое год к году, до 12.

При этом темпы открытий фешен-бутиков и заведений общепита, которые традиционно являются основными арендаторами помещений стрит-ритейла в центре Москвы, замедлились. В первой половине 2025 года число открытий магазинов из сферы фешен составило 31 против 29 годом ранее, количество новых ресторанов фиксируется на уровне 104 против 103 в прошлом году, подсчитали в NF Group.

Такая перестановка в структуре арендаторов стрит-ритейла обусловлено изменением потребительского поведения в целом: покупатели все чаще отдают предпочтение онлайн-магазинам, а посещаемость фешен-магазинов постепенно снижается, отмечает вице-президент Союза торговых центров Наталия Кермедчиева. К концу 2025 года объем онлайн-продаж в целом по России увеличится на 23% год к году, до 13,8 трлн руб., следует из данных Data Insight. Тем временем выручка фешен-сетей по итогам января—июня 2025 года сократилась на 25–30%, подсчитал президент Magic Group (развивает универмаги Slava concept) Александр Перемятов.

Пользуясь востребованностью товаров первой необходимости, многие торговые сети стали развиваться за счет открытия точек продажи продукции ежедневного спроса, говорит директор отдела по работе с торговыми площадями консалтинговой компании CORE.XP Евгения Прилуцкая. Тем временем рост числа компаний из сферы финансов в торговых коридорах объясняется желанием банков расширить свое присутствие в центральных локациях города с высокой деловой активностью, поясняет партнер практики «Недвижимость» консалтинговой компании Neo Арина Матвеева.

Высокая конкуренция и расходы на аренду помещений приводят к снижению привлекательности офлайн-торговли среди компаний из фешен-индустрии и ресторанного бизнеса, отмечает госпожа Матвеева. Кроме того, период пикового развития российских одежных сетей завершился в 2024 году, сейчас такие ритейлеры заняли почти все свободные торговые площади, оставшиеся после ухода с российского рынка ряда крупных иностранных брендов, говорит Наталия Кермедчиева. Вакансия в торговых коридорах Москвы по итогам января—июня 2025 года составила 7,2%, сократившись на 1,1 процентного пункта год к году, подсчитала руководитель департамента исследований и аналитики консалтинговой компании IBC Real Estate Екатерина Ногай.

Хотя в торговых коридорах в центре Москвы по-прежнему достаточно много фешен-магазинов и точек общепита, их доля в общей структуре арендаторов продолжит постепенно снижаться, прогнозирует Арина Матвеева. Сейчас, по подсчетам Екатерины Ногай, арендаторы из этих категорий занимают суммарно около 52% площадей.

София Мешкова