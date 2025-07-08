Кокс остается в России

Морской экспорт коксующегося угля из России упал до многомесячных минимумов по итогам июня, а из южных портов отгрузки и вовсе прекратились. Причина — кризис на рынке стали и, как следствие, снижение спроса на металлургическое сырье. По оценкам аналитиков, более 20% производителей коксующегося угля при текущей конъюнктуре убыточны. Российским компаниям преимущество дает высокое качество, но и они могут оказаться на грани рентабельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По итогам июня Россия экспортировала из портов 2,23 млн тонн коксующегося угля, что на 23% меньше, чем в мае текущего года, и на 35%, чем в июне прошлого года, следует из имеющихся у “Ъ” данных Kpler. Показатель стал минимальным с сентября прошлого года, когда было отгружено 2,33 млн тонн.

Из июньских объемов 1,5 млн тонн пришлось на порты Дальнего Востока, близкие к основному рынку сбыта — Китаю. Из южных портов, согласно Kpler, коксующийся уголь не экспортируется два месяца подряд. «Экспортные поставки через черноморские порты могут быть ориентированы на Турцию и Индию. А в Индии производители стали могут рассматривать сокращение производства с наступлением сезона муссонов»,— поясняет начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. Турция, по данным Всемирной ассоциации стали (WSA), в январе—мае сократила производство стали на 1,4% год к году, до 3,1 млн тонн, в мае — на 2,8%, до 3,1 млн тонн.

«Основная проблема экспорта российского угля — низкие цены в Китае и Индии, а также низкий курс доллара. Рынок металлургического сырья, как и сам рынок стали, перегрет. И пока изменений к лучшему ожидать не стоит»,— поясняет директор Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Александр Семин.

По данным NEFT Research на конец июня, российский коксующийся уголь в зависимости от порта отправления стоил $113–188,8 за тонну. С начала 2025 года цены упали на 11,8–19,4%. На мировом рынке котировки находятся на уровне $104–175 за тонну. Российские экспортеры пока получают преимущество за счет высокого качества коксующегося угля. «Уникальность продукции до некоторой степени обеспечивает стабильный рост спроса на нее. Кроме того, перевозки коксующегося угля гораздо меньше по объемам, что снижает логистические проблемы и связанные с ними издержки»,— указывают аналитики рейтингового агентства НКР.

Несмотря на это, практически весь экспорт российского коксующегося угля не из дальневосточных портов убыточен, отмечает ведущий аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев. По его словам, при текущих ценах в целом убыточно более 20% мирового экспорта, потому производство коксующегося угля будет сокращаться. «Но для уверенного разворота тренда необходимо улучшение конъюнктуры в стальной отрасли, чего пока не видится с учетом слабого состояния китайской экономики»,— говорит аналитик. По данным WSA, в мае мировое производство стали снизилось на 3,8% год к году, до 158 млн тонн. Заметнее всего в годовом сравнении показатель упал в Китае (на 6,9%, до 86,6 млн тонн), России (на 6,9%, до 5,8 млн тонн) и Германии (на 6,4%, до 3 млн тонн). Нарастившие за отчетный период собственное производство Индия, Иран и США не смогли компенсировать выпадающие объемы.

По словам Бориса Красноженова, в Китае спрос на импортный коксующийся уголь также достаточно слабый, и нельзя исключать роста поставок в страну из Монголии. «На этом фоне негативная ситуация для российских экспортеров коксующегося угля пока сохраняется. Можно предположить, что экспортеры российских полутвердых и полумягких марок коксующихся углей могут находится на грани рентабельности и даже демонстрировать убытки при текущих уровнях цен и валютных курсах»,— поясняет он.

Партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов добавляет, что большинство индийских сталелитейных заводов обеспечены углем на ближайшие пару месяцев и не нуждаются в дополнительных объемах. Даже на южноамериканском рынке интерес снизился, что давит на экспортные котировки, указывает он. По мнению аналитика, тренд останется негативным в ближайшие месяцы. Разворот, считает он, возможен только в случае реализации масштабных строительных проектов, которые оживят рынок стали.

Полина Трифонова