Главные новости за 7 июля. Сочи

В период высокого туристического сезона курорт может столкнуться с ограничениями в подаче воды. Основным фактором специалисты называют нерациональное потребление ресурса, в том числе его использование для полива огородов и хозяйственных нужд.

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали 58-летнего сочинца, подозреваемого в тройном убийстве, совершенном в Гатчине в январе 2002 года. Спустя 23 года дело получило развитие благодаря новым показаниям.

Из-за неблагоприятного метеопрогноза в горной и предгорной зоне Сочи все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Власти призывают жителей и туристов соблюдать меры предосторожности.

В 2025 году на капитальный и текущий ремонт учреждений образования в городе было выделено более 351 млн руб. Средства направлены на обновление школ, детских садов и центров дополнительного образования в рамках национальных программ.

Аэропорт Сочи утром 7 июля столкнулся с масштабными задержками авиарейсов на вылет и прилет. Сбои связаны с ограничениями на полеты в ряде других российских регионов и поздним прибытием самолетов в воздушную гавань курорта.

В Сочи возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, подозреваемого в применении насилия в отношении представителя власти. Инцидент произошел в ночное время 26 июня на одной из улиц Центрального района курорта.