В Сочи на ремонт образовательных учреждений направили более 351 млн рублей

Глава Сочи Андрей Прошунин сообщил в своем Telegram-канале, что в 2024 году на капитальный и текущий ремонт учреждений образования в городе было выделено более 351 млн руб. Средства направлены на обновление школ, детских садов и центров дополнительного образования в рамках национальных программ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Мэр Сочи Андрей Прошунин в ходе рабочей поездки посетил стройплощадку на улице Абрикосовой, где продолжается капитальный ремонт здания начальной школы гимназии №6. Объект стал участником федерального проекта «Модернизация региональных систем образования» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

На обновление здания гимназии №6 направлено более 134 млн руб. из федерального, краевого и местного бюджетов. В перечень работ также входит благоустройство школьного двора: замена покрытия, тротуарной плитки, установка новых ворот, ограждения и обустройство безбарьерной среды.

Сдать объект планируется до конца этого года. Ученики вернутся в обновленное здание к началу третьей четверти, до этого момента занятия будут проводить во втором корпусе учебного заведения.

«Все учебные учреждения города еще в июне начали активную подготовку к новому учебному году. Мы ведем капремонты, обновляем пищеблоки и кровли, закупаем новое оборудование и мебель. Общий объем финансирования в этом году превысил 351 млн руб.»,— подчеркнул Андрей Прошунин.

Косметический ремонт проходит в 165 образовательных организациях города-курорта. К 1 сентября школы Сочи примут около 7,5 тыс. первоклассников, а общее число школьников превысит 80 тыс.

Мария Удовик