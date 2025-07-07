Сочинца задержали по подозрению в тройном убийстве под Санкт-Петербургом

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали 58-летнего сочинца, подозреваемого в тройном убийстве, совершенном в Гатчине в январе 2002 года. Спустя 23 года дело получило развитие благодаря новым показаниям, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в правоохранительных органах, в январе 2002 года в одном из жилых домов на проспекте 25 Октября в городе Гатчина обнаружили тела двух женщин и одного мужчины с огнестрельными ранениями. Следствие квалифицировало преступление по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Несмотря на то что установить виновных сразу не удалось, материалы дела оставались в работе.

Ситуация изменилась спустя более двух десятилетий. В рамках усилий по раскрытию тяжких преступлений прошлых лет сотрудники правоохранительных органов получили новые свидетельские показания, указывавшие на возможную причастность к преступлению участника организованной преступной группы, действовавшей в Гатчинском районе в начале 2000-х годов.

В ходе оперативных мероприятий специалисты установили, что 58-летний житель Сочи знал о хранящихся в квартире жертв крупных денежных суммах — как в рублях, так и в иностранной валюте. По версии следствия, подозреваемый с помощью пистолета Макарова с глушителем совершил убийство троих человек, похитил наличные средства и скрылся.

Задержание подозреваемого произведено на основании ст. 91 УПК РФ.

Мария Удовик