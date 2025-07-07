В Сочи ввели усиленный режим из-за грозового предупреждения

Из-за неблагоприятного метеопрогноза в горной и предгорной зоне Сочи все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Власти призывают жителей и туристов соблюдать меры предосторожности, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно данным метеорологов, до конца дня 7 июля в ряде районов Сочи, в том числе предгорье и горных территориях, возможны локальные грозы. В связи с прогнозом по поручению мэра Андрея Прошунина оперативные и экстренные службы города переведены на усиленный режим работы. Координацию действий осуществляет городской оперативный штаб.

Администрация курорта рекомендует жителям и гостям Сочи воздержаться от отдыха вблизи водоемов, не парковать автомобили под деревьями, рекламными конструкциями и шаткими сооружениями, а также соблюдать базовые меры безопасности.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации горожанам и туристам следует обращаться по телефону экстренной службы 112. Власти подчеркивают, что ситуация находится под контролем, и продолжают мониторинг погодной обстановки.

Мария Удовик