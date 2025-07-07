В Сочи предупредили о возможном дефиците воды в разгар туристического сезона

Как сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал Сочи», в период высокого туристического сезона курорт может столкнуться с ограничениями в подаче воды. Основным фактором специалисты называют нерациональное потребление ресурса, в том числе его использование для полива огородов и хозяйственных нужд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По прогнозам синоптиков, предстоящим летом в Сочи ожидается засушливая погода и установление температурных максимумов. С учетом ежегодного увеличения нагрузки на водопроводные сети в летние месяцы, предприятие фиксирует рост жалоб на перебои с водоснабжением в отдельных районах курорта.

«В связи с предельной загруженностью водозаборов, уже сейчас убедительно просим сократить потребление воды на хозяйственные нужды и использовать ресурс умеренно и бережно»,— говорится в официальном сообщении компании.

В целях стабилизации ситуации «Водоканал Сочи» усилил мониторинг состояния сетей, выявляет и устраняет утечки, а также пресекает незаконные подключения. По данным предприятия, с октября 2024 года объемы потерь воды удалось сократить на 268 тыс. куб. м.

В ведомстве подчеркивают, что без ответственного отношения со стороны потребителей, особенно в условиях засухи и массового туризма, риски перебоев с водоснабжением сохраняются.

Мария Удовик