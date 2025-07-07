Сочинец стал фигурантом уголовного дела о насилии в отношении полицейского

В Сочи возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, подозреваемого в применении насилия в отношении представителя власти, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале. Инцидент произошел в ночное время 26 июня на одной из улиц Центрального района курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным регионального ведомства, поводом для возбуждения дела послужили материалы процессуальной проверки, проведенной после инцидента на улице Егорова. По версии следствия, 36-летний горожанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с сотрудником полиции и применил к нему физическую силу.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти при исполнении им должностных обязанностей). Сейчас следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также собирают доказательственную базу по делу.

Об инциденте стало известно 6 июля. Сотрудник ДПС выполнял служебные обязанности, когда к нему подошел местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В процессе словесного взаимодействия гражданин нанес полицейскому удар и предпринял попытку скрыться с места происшествия.

В управлении МВД по Сочи сообщили, что пострадавшему сотруднику медицинская помощь не потребовалась.

Мария Удовик