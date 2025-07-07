Главные новости за 7 июля. Новороссийск

Новороссийск занял 58-е место в топ-100 городов страны по размеру зарплат, город-герой лидирует по доходам в транспортной отрасли — около 98 тыс. руб.

В Новороссийском историческом музее открылась выставка «Великая княгиня Ольга Александровна. Вся жизнь как на холсте», посвященная младшей дочери императора Александра III.

Геленджик стал одним из самых востребованных направлений для одиночных путешествий в июле 2025 года. Согласно данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, курорт занял шестое место в рейтинге популярных мест для самостоятельного отдыха со средней стоимостью проживания 4 094 руб. за семь ночей.

АТОР рассчитывает, что Роспотребнадзор вскоре разрешит купание на пляжах Анапы.

В оперштабе опровергли фейки об увольнении главы Роспотребнадзора в Анапе. Лариса Медведева покинула должность по достижении пенсионного возраста — 24 июня 2025 года ей исполнилось 65 лет, что является предельным возрастом для гражданской службы.

«Черноморец» подписал контракт с полузащитником Тимуром Касимовым. 22-летний хавбек перешел в новороссийский клуб из ФК «Химки», контракт рассчитан на один год.