В оперштабе опровергли фейки об увольнении главы Роспотребнадзора в Анапе

В социальных сетях и некоторых СМИ появились недостоверные сообщения о том, что начальник территориального отдела Роспотребнадзора в Анапе якобы уволилась из-за закрытия пляжей и отказа публиковать данные проб воды. Эта информация не соответствует действительности, сообщает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Поваров, Коммерсантъ Фото: Данила Поваров, Коммерсантъ

Лариса Медведева покинула должность по достижении пенсионного возраста - 24 июня 2025 года ей исполнилось 65 лет, что является предельным возрастом для гражданской службы.

Роспотребнадзор продолжает регулярно проводить замеры состояния воздуха, морской воды и проверять санитарное состояние пляжей в Анапе и Темрюкском районе. Актуальные данные о санитарной обстановке на курортах Краснодарского края еженедельно публикуются в виде инфографики на официальном туристическом портале региона.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что информация вывозе чистого песка с побережья Анапы оказалась фейком.