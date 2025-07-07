«Черноморец» подписал контракт с полузащитником Тимуром Касимовым

22-летний хавбек перешел в новороссийский клуб из ФК «Химки». Контракт рассчитан на один год, сообщили в пресс-службе клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Черноморец» Фото: пресс-служба ФК «Черноморец»

В прошлом сезоне Тимур Касимов на правах аренды из ФК «Химки» выступал за волгоградский «Ротор» и сыграл за клуб 23 матча в первенстве России. На счету полузащитника три гола и две голевые передачи. Еще один матч Тимур Касимов сыграл в Кубке России.

На поле в матчах первенства России хавбек провел 1 269 минут, нанес 14 ударов по воротам, 19 раз соперники фолили на нем и 11 раз нарушал правила Тимур. Получил три желтые карточки в сезоне.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что что экс-тренер «Кубани» Сергей Первушин возглавил новороссийский клуб и подписал контракт по схеме «1+1».

Прошлый сезон менеджер провел в качестве помощника главного тренера Дмитрия Пятибратова в «Чайке» и «Факеле», после чего вернулся в «Чайку» в качестве главного тренера. Контракт с клубом из Песчанокопского истек 5 июня, по итогу сезона клуб занял 13-ю строчку в таблице ФНЛ.