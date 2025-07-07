В Новороссийске открыли выставку, посвященную эмиграции княгини Ольги
В Новороссийском историческом музее открылась выставка «Великая княгиня Ольга Александровна. Вся жизнь как на холсте», посвященная младшей дочери императора Александра III, сообщает «Новороссийский рабочий».
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Экспозиция раскрывает факты о жизни княгини, чья судьба оказалась связана с Новороссийском - именно отсюда она навсегда уехала из России в 1920 году. Ольга Александровна, профессиональная художница, создавала проникнутые тоской по Родине акварели, которые высоко ценились в Европе. Ее работы приобретали Уинстон Черчилль, члены королевских семей и другие известные личности.
Выставка рассказывает о необычных для царской особы увлечениях - живописи и вышивке, через которые она помогала бедным художникам. Особый интерес представляют личные вещи княгини, ее письма брату Николаю II и воспоминания о последних днях в России. В них она с теплотой описывает даже мелочи - например, как шила одежду для семьи перед отъездом из Новороссийска.
Привезенная из Воронежа выставка приурочена к 140-летию со дня рождения великой княгини и продлится до конца месяца, предлагая посетителям уникальную возможность познакомиться с жизнью «последней великой княгини России» через ее художественные работы и личные записи.