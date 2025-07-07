В Новороссийске открыли выставку, посвященную эмиграции княгини Ольги

В Новороссийском историческом музее открылась выставка «Великая княгиня Ольга Александровна. Вся жизнь как на холсте», посвященная младшей дочери императора Александра III, сообщает «Новороссийский рабочий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Экспозиция раскрывает факты о жизни княгини, чья судьба оказалась связана с Новороссийском - именно отсюда она навсегда уехала из России в 1920 году. Ольга Александровна, профессиональная художница, создавала проникнутые тоской по Родине акварели, которые высоко ценились в Европе. Ее работы приобретали Уинстон Черчилль, члены королевских семей и другие известные личности.

Выставка рассказывает о необычных для царской особы увлечениях - живописи и вышивке, через которые она помогала бедным художникам. Особый интерес представляют личные вещи княгини, ее письма брату Николаю II и воспоминания о последних днях в России. В них она с теплотой описывает даже мелочи - например, как шила одежду для семьи перед отъездом из Новороссийска.

Привезенная из Воронежа выставка приурочена к 140-летию со дня рождения великой княгини и продлится до конца месяца, предлагая посетителям уникальную возможность познакомиться с жизнью «последней великой княгини России» через ее художественные работы и личные записи.