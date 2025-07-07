Геленджик вошел в топ направлений для одиночного отдыха в июле

Геленджик стал одним из самых востребованных направлений для одиночных путешествий в июле 2025 года. Согласно данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, курорт занял шестое место в рейтинге популярных мест для самостоятельного отдыха со средней стоимостью проживания 4 094 руб. за семь ночей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Лидером рейтинга стал Сочи с 14% всех одиночных бронирований, где средняя стоимость составляет 3 392 руб. за 8 ночей. Второе и третье места заняли Санкт-Петербург (3 663 руб. за пять ночей) и Москва (2 419 руб. за четыре ночи) соответственно.

В топ-10 также вошли крымские курорты: Ялта (3 938 руб. за восемь ночей), Феодосия (1 995 руб. за 10 ночей), Евпатория (2 542 руб. за 10 ночей), Судак (2 290 руб. за семь ночей) и Алушта (3 717 руб. за восемь ночей). Калининград замыкает десятку с показателем 2 906 руб. за шесть ночей.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что Новороссийск вошел в топ-100 городов России по размеру зарплат.