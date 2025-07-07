АТОР рассчитывает, что Роспотребнадзор вскоре разрешит купание на пляжах Анапы

Туристическая отрасль рассчитывает, что Роспотребнадзор в ближайшее время разрешит купание на пляжах Анапы, что позволит оперативно восстановить поток отдыхающих. Об этом ТАСС заявила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

«Туристическая индустрия не теряет надежды на то, что Роспотребнадзор по итогам регулярных проверок "даст добро" и откроет Анапу. Но говорить о каких-то конкретных сроках очень сложно. Если будет принято положительное решение, то Анапа заполнится ну не за считаные секунды, но очень быстро»,— подчеркнула госпожа Ломидзе.

Напомним, что 141 пляж в Анапе и девять пляжей в Темрюке не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам из-за загрязнения и пока не могут быть открыты для отдыха. Пробы воды берутся ежедневно, и в случае улучшения ситуации запрет может быть снят.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что на пляжах Анапы демонтируют защищавший от мазута вал. Защитный вал сохранят на участке от пляжа в районе технополиса «Эра» до устья реки Можепсин, потому что там еще ведутся водолазные работы.