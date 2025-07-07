АТОР рассчитывает, что Роспотребнадзор вскоре разрешит купание на пляжах Анапы
Туристическая отрасль рассчитывает, что Роспотребнадзор в ближайшее время разрешит купание на пляжах Анапы, что позволит оперативно восстановить поток отдыхающих. Об этом ТАСС заявила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ
«Туристическая индустрия не теряет надежды на то, что Роспотребнадзор по итогам регулярных проверок "даст добро" и откроет Анапу. Но говорить о каких-то конкретных сроках очень сложно. Если будет принято положительное решение, то Анапа заполнится ну не за считаные секунды, но очень быстро»,— подчеркнула госпожа Ломидзе.
Напомним, что 141 пляж в Анапе и девять пляжей в Темрюке не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам из-за загрязнения и пока не могут быть открыты для отдыха. Пробы воды берутся ежедневно, и в случае улучшения ситуации запрет может быть снят.
Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что на пляжах Анапы демонтируют защищавший от мазута вал. Защитный вал сохранят на участке от пляжа в районе технополиса «Эра» до устья реки Можепсин, потому что там еще ведутся водолазные работы.