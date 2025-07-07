Новороссийск вошел в топ-100 городов России по размеру зарплат

Новороссийск занял 58-е место в топ-100 городов страны по размеру зарплат, город-герой лидирует по доходам в транспортной отрасли - около 98 тыс. руб. Об этом сообщается в исследовании РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Согласно исследованию, проведенному среди крупнейших городов страны, средняя зарплата в России в 2024 году составила 76,5 тыс. руб., показав рост на 18,3%. В первом квартале 2025 года этот показатель с учетом налогов увеличился до 85 тыс. рублей.

Однако зарплаты значительно различаются по отраслям и регионам. Например, в финансовом секторе средний доход достигает 184,8 тыс. руб., тогда как в сфере образования - лишь 57,4 тыс. руб.

Краснодар занял 24 место рейтинга, где специалисты IT и связи получают в среднем 127 тыс. рублей. Сочи на 54 месте предлагает самые высокие зарплаты в сфере развлечений и спорта - 99 тыс. руб.

Лидерами рейтинга стали Южно-Сахалинск (нефтедобыча, 445 тыс. руб.), Москва (финансовые услуги, 293 тыс. руб.) и Анадырь (строительство, 282 тыс. руб.). Наименьшие зарплаты зафиксированы в Элисте, Владикавказе и Магасе, где они не превышают 65 тыс. руб.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что нехватка личного состава в полиции Новороссийска составила почти 30%. Сотрудники, которые работают в условиях многозадачности и практически в круглосуточном режиме, выгорают, уходят работать в другие сферы, в том числе в службы безопасности и адвокатуру.