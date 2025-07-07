Прокуратура выявила нарушения при строительстве Дома культуры в Тосненском районе

Тосненская городская прокуратура по итогам проверки исполнения условий муниципального контракта при реализации адресной инвестпрограммы выявила нарушения в ходе строительства Дома культуры в городском поселении Красный Бор.

Как сообщили в надзорном ведомстве, местная администрация заключила данный муниципальный контракт в июле 2020 года. Согласно утвержденным планам, новый Дом культуры должен был быть оснащен зрительным залом на 150 мест, библиотекой и спортивным корпусом. При этом при возведении объекта оказались допущены нарушения градостроительного законодательства, выразившиеся в проведении работ в период отсутствия действующего разрешения на строительство.

По результатам проверки юридическое лицо было привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ (нарушение установленного порядка строительства). Красноборскую администрацию наказали административным предупреждением, уточнили в прокуратуре.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что прокуратура вынудила управляющую компанию в Кировском районе Ленобласти вернуть в фонд капитального ремонта более 600 тыс. рублей, не израсходованные при проведении работ в многоквартирном доме в городе Отрадное.

Андрей Цедрик