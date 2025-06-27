УК в Кировском районе вынудили вернуть в фонд капремонта более 600 тыс. рублей

Прокуратура Ленинградской области проверку деятельности управляющей организации ООО «Управление коммунального хозяйства» в Кировском районе 47-го региона. В ходе нее было установлено, что УК фактически не израсходовала денежные средства на сумму более 670 тыс. рублей при проведении капремонта в многоквартирном доме № 18 на улице Гагарина в городе Отрадное.

При этом, как отметили в надзорном ведомстве, деньги остались на счетах ООО «УКХ» и на счет регионального оператора перечислены не были, как в таких случаях предписывает ст. 170 Жилищного кодекса РФ.

В связи с выявленными нарушениями руководителю ООО «УКХ» было внесено представление. После вмешательства прокуратуры денежные средства в размере 678 855 рублей в итоге были перечислены на счет НО «Фонд капитального ремонта Ленинградской области».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности управляющих компаний за подделку итогов общего собрания жильцов, документ продвигали петербургские депутаты.

Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «Управляющим компаниям грозят УК».

Андрей Цедрик