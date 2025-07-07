Вымогательство помогло хищению

В Ставропольском крае полиция расследует дело преступного сообщества, в которое входили в том числе трое бывших топ-менеджеров ГК «Титан». Им инкриминируют хищение у компании около 3 млрд руб., отмывание преступных доходов и вымогательство у акционера ГК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По версии следствия (дело ведут сотрудники ГУ МВД по Ставропольскому краю), фигуранты расследования создали преступное сообщество с целью завладеть активами группы компаний (ГК) «Титан». Организаторами ОПС следствие считает уроженца Казахстана Михаила Гаркушкина, Владимира Белоконя и Олега Андриевского. Все трое имели доли и акции в компаниях, входящих в группу «Титан» и расположенных на территории Казахстана.

Хищения осуществлялись, по данным полицейских, под видом неисполнения убыточных коммерческих сделок с предприятиями по всей России.

В деле фигурируют 25 эпизодов. Бухгалтерскую документацию по незаконным операциям проводила Ирина Земскова. Дело в отношении нее и Олега Андриевского сейчас слушается в Изобильненском районном суде в закрытом режиме.

В 2024 году Ленинский районный суд Ставрополя арестовал экс-заместителя гендиректора «Титана» по снабжению сырьем Юрия Жигадло, экс-директора департамента реализации Сергея Писмиченко и экс-директора департамента реализации нефтепродуктов Игоря Зыкова. Их также обвиняют в хищении у ГК «Титан» нефтепродуктов, сжиженного газа и денег, предназначенных на ремонт железнодорожных вагонов. Ущерб, по мнению следствия, составил более 3 млрд руб.

В настоящий момент следствие объединило в одно производство все эпизоды, совершенные участниками преступного сообщества. Фигурантам вменяются кража, мошенничество в особо крупном размере, вымогательство, легализация преступных доходов, преднамеренное банкротство, организация преступного сообщества и участие в нем, незаконный оборот оружия и боеприпасов, часть которых была получена контрабандным путем (ст. 158, 159, 163, 174.1, 196, 210, 222 и 226.1 УК РФ).

Следствие установило также, что подозреваемые вымогали у одного из учредителей ГК «Титан» $500 млн, требуя передать им 47% акций компании.

В случае отказа они угрожали распространить в социальных сетях компромат на бизнесмена, сообщили в МВД со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

Чтобы легализовать похищенные деньги, фигуранты приобретали движимое и недвижимое имущество и дорогостоящие коммерческие объекты в нескольких регионах России. Стоимость этих объектов составляет более 6 млрд руб. Оно по ходатайству следствия арестовано.

Под стражей сейчас находятся пятеро участников преступного сообщества, еще пятеро объявлены в международный розыск.

ГК «Титан» основана в 1989 году. Группа объединяет АО «Омский каучук», ООО «Титан-СМ» и ООО «Титан-Полимер», а также комплекс «Титан-Агро», производящий товарную свинину и комбикорм.

Александра Ларинцева, Пятигорск