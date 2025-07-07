Педагогика обошла IT в заявках абитуриентов при поступлении в вузы на бюджет

Педагогическое образование пользуется самой большой популярностью у абитуриентов, поступающих в вузы на бюджетной основе. В прошлом году больше всего заявок было подано на IT-специальности, педагогические занимали только второе место. Об этом сообщили в Минпросвещения.

«По количеству заявлений педагогическое образование по бюджету обогнало все направления», — сообщил министр просвещения Сергей Кравцов (цитата по «РИА Новости»). Он уточнил, что в текущем году абитуриенты подали более 233 тыс. заявлений на 70 тысяч бюджетных мест в педагогических вузах.

Министр также заявил об увеличении числа заявок на обучение по программам среднего профессионального образования. По его словам, в этом году желающих на 200 тыс. больше, чем в прошлом.

В апреле Владимир Путин подписал закон, по которому в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области поступающие в колледжи выпускники 9-х классов должны сдавать только два ОГЭ.